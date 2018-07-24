وكيل أوقاف الإسكندرية: المسجد الجامع يعلم 6 آلاف طفل الدين الصحيح

أكد الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على أهمية دور الأئمة والدعاة في المرحلة الحالية لحماية وتحصين الشباب والأطفال والنشء في مواجهة الفكر المتطرف وتبصير صورة الإسلام وسماحته وعدالته دون غلو أو تشدد.





وأضاف خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد العجمي، بمسجد سيدي أحمد المتيم، اليوم الثلاثاء، بإدارة أوقاف وسط الإسكندرية وبحضور مديري الإدارات الفرعية والمكتب الفني والأئمة والدعاة؛ أن وزارة الأوقاف تولي اهتماما كبيرا بالأئمة والدعاة في المرحلة الحالي وتعمل علي تنمية قدراتهم العلمية والتثقيفية من خلال تنظيم الدورات التدريبية لجميع الأئمة والدعاة وإعداد برامج التدريب للأئمة المتميزين، فضلا عن تنظيم المعسكرات التثقيفية بمختلف محافظات الجمهورية.



