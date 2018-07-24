وكيل أوقاف الإسكندرية: المسجد الجامع يعلم 6 آلاف طفل الدين الصحيح
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 04:41 م
محمود الجلاد
أكد الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على أهمية دور الأئمة والدعاة في المرحلة الحالية لحماية وتحصين الشباب والأطفال والنشء في مواجهة الفكر المتطرف وتبصير صورة الإسلام وسماحته وعدالته دون غلو أو تشدد.
وأضاف خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد العجمي، بمسجد سيدي أحمد المتيم، اليوم الثلاثاء، بإدارة أوقاف وسط الإسكندرية وبحضور مديري الإدارات الفرعية والمكتب الفني والأئمة والدعاة؛ أن وزارة الأوقاف تولي اهتماما كبيرا بالأئمة والدعاة في المرحلة الحالي وتعمل علي تنمية قدراتهم العلمية والتثقيفية من خلال تنظيم الدورات التدريبية لجميع الأئمة والدعاة وإعداد برامج التدريب للأئمة المتميزين، فضلا عن تنظيم المعسكرات التثقيفية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن مدرسة المسجد الجامع، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الشباب والأطفال يصل عددهم 6 آلاف دارس، حتى الآن، تساهم في حماية وتحصين الشباب والأطفال خلال الإجازة الصيفية؛ موجها الشكر والتحية علو مجهود الأئمة والدعاة ومديري الإدارات خلال المرحلة الحالية في إقامة الأمسيات الدينية والقوافل الدعوية يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، ونشر الفكر الوسطي المستنير بالدعوة إلي الله بالحكمة والموعظة الحسنة والبعد عن الغلو والتشدد وإبعاد الشباب والنشء عن أصحاب الأفكار المتشددة والمتطرفة، من خلال تلقي الدروس الدينية والعلمية والتثقيفية.
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