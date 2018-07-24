وزير الشباب يبحث نتائج حملة "قيم وحياة" مع علي جمعة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وأعضاء مجلس الأمناء وعدد من قيادات الوزارة.





ناقش اللقاء تطوير أوجه التعاون بين وزارة الشباب ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر على صعيد تنفيذ حملة "قيم وحياة" فى جميع محافظات الجمهورية لنشر القيم الأخلاقية بين النشء والشباب.





كما شهد الاجتماع عرض مقترح الحملة الإعلانية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري لنشر القيم الاخلاقية بالمجتمع.





وأوضح الدكتور علي جمعة أنه يتم تثقيف الشباب وتوعيتهم بالقيم الأخلاقية الحياتية وذلك من خلال برنامج عملي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن البرنامج نتج عنه حتى الآن نحو 135 مبادرة تستهدف غرس القيم الأخلاقية بالمجتمع، لافتا أن قضية الأخلاق قضية مستمرة وأمامنا طريق طويل للوصول إلى أكبر عدد من أبناء مصر".



