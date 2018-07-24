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عرض جديد من بيراميدز للتعاقد مع نجمي المصري

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 04:40 م
عرض جديد من بيراميدز للتعاقد مع نجمي المصري
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محمد الصو
 

جدد نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، مفاوضاته للتعاقد مع أحمد جمعة وأحمد أيمن مصور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


وتلقى مجلس المصري برئاسة سمير حلبية فاكسًا رسميًا، من الفريق المملوك لشركة صلة السعودية، للتعاقد مع جمعة ومنصور، مقابل تحديد المقابل المادي المُرضي للموافقة على رحيلهم ابموسم المقبل.


وكان الفريق البورسعيدي، رفض في وقت سابق التنازل عن خدمات جمعة إلى ييراميدز، مع إمكانية رحيل منصور مقابل الحصول على خدمات أحمد خالد لاعب بيراميدز وعائد مادي للموافقة على رحيله.


ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة بين الطرفين حول إتمام الصفقة خاصةً أن المصري البورسعيدي، بصدد جني عائد مادي كبير قد يصل إلى 90 مليون جنيه مصري، نظير رحيل الثنائي بالموسم الجديد.

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