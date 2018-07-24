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عاجل.. أخبار السعودية اليوم | فلسطين: نشكر المملكة على دعمها لحكومتنا

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 04:31 م
عاجل.. أخبار السعودية اليوم | فلسطين: نشكر المملكة على دعمها لحكومتنا
الرئيس محمود عباس
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الفجر السعودي
 

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شكرت الرئاسة الفلسطينية، المملكة العربية السعودية، على دعمها للحكومة الفلسطينية، بمبلغ 80 مليون دولار.

وأكدت الرئاسة، أن قوة العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسعودي الشقيقين وقيادتي البلدين، والرئيس محمود عباس والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعربت الرئاسة عن تقديرها لدور المملكة، في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في المجالات كافة.

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