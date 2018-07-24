وزير الرياضة يبحث نتائج حملة "قيم وحياة" مع على جمعة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وأعضاء مجلس الأمناء وعدد من قيادات الوزارة.





ناقش اللقاء تطوير أوجه التعاون بين وزارة الشباب و مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر على صعيد تنفيذ حملة "قيم وحياة" فى جميع محافظات الجمهورية لنشر القيم الأخلاقية بين النشء والشباب.



