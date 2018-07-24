ننشر بيان قدرات محطات الكهرباء بمحافظة البحيرة (صور)

حصلت بوابة "الفجر" علي صور ضوئية من بيان قدرات محطات الكهرباء بمحافظة البحيرة، وكذا بيان بلوحات التوزيع وتكلفتها المالية بالمحافظة.



جاء ذلك عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر شاشة الكونفرانس، محطة محولات وادي النطرون الجديدة، بقدرة 1500 ميجا وات بتكلفة 122 مليون جنيه والتي تعد واحدة من اكبر المشروعات القومية في قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية والأحدث في العالم التي نفذتها شركة سيمينز الألمانية.



وصرحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن محطة توليد الكهرباء الجديدة بوادي النطرون عبارة عن 3 وحدات بقدرة إنتاجيه 1500 ميجا وات سوف تقوم بالعديد من المهام منها تغذيه المشروعات الاستثمارية وتدبير القدرات الكهربائية اللازمة للمشروعات الصناعية والزراعية الكبيرة المزمع إقامتها بمنطقه وادي النطرون بالإضافة إلى تدعيم الشبكة القومية جهد 500 كيلو فولت 220 كيلو فولت وسوف تخفف الأحمال وتستوعب كافة التوسعات المستقبلية.



وأكدت محافظ البحيرة، على استمرار العمل في المشروعات القومية العملاقة التي تتبناها وترعاها القيادة السياسية في العديد من المجالات والقطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين وتخفف الأعباء عن كاهلهم.



كما أكدت محافظ البحيرة، أن محطة توليد الكهرباء بوادي النطرون الجديدة يعمل بها أكثر من 90% عمالة ومهندسين مصريين، وستقوم بتدعيم القدرات الكهربائية لمشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، وكذا مشروع المليون ونصف رؤوس ماشية.



وأضافت محافظ البحيرة، أن المحطة ستقوم بتوزيع الطاقة الكهربائية علي المحافظة وستخدم منطقة وادي النطرون وأبوالمطامير والبستان، وكذا تدعيم الشبكة القومية جهد 500 ك ف وتغذية المشروعات الاستثمارية والصناعية بالمنطقة.