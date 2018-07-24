جروس يمنح ثنائي الزمالك راحة أمام الجونة

منح السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك الثنائي محمود علاء وطارق حامد، راحة من خوض المواجهة الودية أمام الجونة.





وجاء قرار الجهاز الفني بقيادة جروس بسبب غيابهم عن مباراة بتروجيت في الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.



