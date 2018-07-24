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طريقة تحضير ستيك بالفلفل الملون

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 04:33 م
طريقة تحضير ستيك بالفلفل الملون
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المقادير
- الستيك: 700 غم (مقطع شرائح رفيعة)
- زيت الزيتون: 2 ملعقة صغيرة
- البصل: 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)
- الثوم: فصّان (مهروس)
- مرق اللحم: كوب (أو الخضار)
- الصويا صوص: ربع كوب
- سكر: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
- الكرفس: عود (مفروم)
- الفلفل الأحمر: 1 حبة (مفروم مكعبات)
- الفلفل الأخضر: 1 حبة (مفروم مكعبات)
- الفلفل الأصفر: 1 حبة (مفروم مكعبات)
- طماطم: علبة (مفرومة)
- النشاء: 2 ملعقة صغيرة
- ماء بارد: ربع كوب 

طريقة التحضير
1. سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة وأضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق.

2. ازيلي البصل والثوم وضعيه جانبًا.

3. أضيفي لنفس المقلاة اللحم المقطع وقلبي حتى يصبح بني اللون.

4. ثم ازيلي اللحم وضعيه جانبًا.

5. أضيفي المرق والصويا صوص لنفس المقلاة وحركي.

6. أضيفي السكر والفلفل الأسود وحركي ثم أعيدي اللحم وغطي المقلاة واتركي اللحم لمدة 30 دقيقة.

7. أضيفي الكرفس والفلفل الملون والطماطم واتركي المزيج لمدة 5 دقائق.

8. اخلطي الماء البارد مع النشا حتى يذوب النشا ثم ضعي الخليط فوق اللحم والفلفل واتركيه لمدة 3 دقائق على النار حتى تتكون صلصة سميكة.

9. قدميه ساخنًا إلى جانب الأرز أو النودلز.
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