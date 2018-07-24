محافظ القليوبية: تنفيذ 1342 مشروع من برنامج "مشروعك" بتكلفة 142 مليون جنيه (صور)

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج مشروعك، والذي بلغ 1342 مشروع بتكلفة 142 مليون جنيهًا حتى 30 يونيو، وذلك بحضور أميمة عبدالعزيز مدير مدير برنامج مشروعك.





وخلال الاجتماع وجه المحافظ بمراجعه سجل المستفدين من المشروع وارساله الى البنوك لمعرفة النشاط الحالى للمستفدين والتاكد من تحقيق الهدف المطلوب للبرنامج.



وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من القوى العاملة وارسال كشف بحصر عدد المستفدين للتفتيش على كل المشاريع بجميع انحاء المحافظة.



كما وجه المحافظ بضروة فتح مكتب لكل من مسئول البنك ومسئول برنامج مشروعك بالتنسيق مع المدن والمراكز والاحياء لتسهيل الاجراءات على المواطنين،وارسال خطابات الى المدن بعدد المشاريع والمطلوب من مجلس المدينة لمتابعه التنفيذ لبرنامج مشروعك والمتابعة المستمرة والعرض اسبوع من الان

واكد المحافظ أن برنامج مشروعك يساهم فى القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقة توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم فى خلق فرص عمل حقيقة مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل.



والجدير بالذكر ان برنامج مشروعك ينفذ بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبنك المركزى المصرى من خلال البنوك الاتية:بنك الاهلى المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك الزراعى المصرى – بنك الاسكندرية – بنك التعمير والاسكان حيث تقدم الخدمة من خلال مقرات بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وعدد 11 مقر حيث يتواجد بجميع المقرات وبصفة يومية مسئول من الوحدة المحلية ومندوب كل كل بنك من البنوك الستة المشاركة على كافة الاستفسارات.



ومن شروط التقدم لمشروعك

اولا: الشريحة الاولى من 1000 الى 25000 بفائده قدرها 28 % تسدد على 12 شهر والمستندات المطلوبة صورة من عقد الايجار والتمليك مثبت التاريخ او موثق فى الشهر العقارى وصورة بطاقة الرقم القومى للعميل والضامنين وايصال كهرباء او مياه مرفق لم يتم تجاوزة عن 3 اشهر وخطاب من الوحدة المحلية.





والشريحة الثانية من 25000 الى 250000بفائدة قدرها 6% تسدد على 5 سنوات المستندات المطلوبة صورة من عقد الايجار والتمليك مثبت التاريخ او موثق فى الشهر العقارى وصورة بطاقة الرقم القومى للعميل والضامنين وايصال كهرباء او مياه مرفق لم يتم تجاوزة عن 3 اشهر وخطاب من الوحدة المحلية

وصورة من البطاقة الضربية وصرورة من السجل التجارى وخطاب من التامينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشاة والتامين على صاحب المنشاة.





والشريحة الثالثة اكثر من 250000 بفائدة قدرها 5 % تسدد على 5 سنوات المستندات المطلوبة صورة من عقد الايجار والتمليك مثبت التاريخ او موثق فى الشهر العقارى صورة بطاقة الرقم القومى للعميل والضامنين وايصال كهرباء او مياه مرفق لم يتم تجاوزة عن 3 اشهر وخطاب من الوحدة المحلية

وصورة من البطاقة الضربية وصرورة من السجل التجارى وخطاب من التامينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشاة والتامين على صاحب المنشاة وصورة عقد الشراكة ان وجد شركاء واخر 3 قوائم مالية ومركز مالى حديث ودراسة جدوى للمشروع.