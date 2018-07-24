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غرق طفلة في بحر بيهمو في الفيوم

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 04:28 م
غرق طفلة في بحر بيهمو في الفيوم
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
لقيت طفلة بقرية بيهمو بمركز سنورس في محافظة الفيوم مصرعها غرقا بعد أن زلت قدمها فى ترعة بحر بيهمو.

وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى بالحادث.

وتبين من التحقيقات أن الطفلة المتوفاة تدعى مى. و. ح "5 سنوات"، وأثناء قيامها باللهو أمام منزلها زلت قدميها وسقطت فى ترعة بحر بيهمو بمركز سنورس لتلقى مصرعها غرقا.

وتمكنت فرق الإنقاذ النهري بالحماية المدنية من انتشال جثة الطفلة الغريقة ونقلها بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة الطفلة بمعرفة مفتش الصحة، أكد أن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
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