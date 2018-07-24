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زياد ياسر من بتروجت إلى المعايشة في زيورخ السويسري

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:26 م
زياد ياسر من بتروجت إلى المعايشة في زيورخ السويسري
منتخب الشباب
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محمد الصو
 

غادر زياد ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت والمنتخب الوطني للشباب، معسكر فريقه المقام في الإسكندرية، متجهًا إلى سويسرا لقضاء فترة معايشة داخل نادي زيورخ السويسري، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكان نادي زيورخ السويسري، اهتم بخدمات اللاعب وطالبه بقضاء فترة معايشة والتدريب بالنادي لمدة 10 أيام قبل إعلان التعاقد معه رسميًا، وهو ما رحب به طارق يحيي المدير الفني للفريق البترولي، تحقيقًا لرغبة اللاعب في الاحتراف بالدوريات الأوروبية.

 

كان نادي بتروجت، أعلن في وقت سابق الموافقة على رحيل أحمد مصطفى صانع ألعاب الفريق، إلى نادي جينت البلجيكي خلال الموسم المقبل.

 

ويخوض الفريق البترولي، معسكرًا حاليًا بالإسكندرية استعدادًا لمنافسات الدوري العام والذي ينطلق أواخر الشهر الجاري.

المزيد عن: زياد ياسر بتروجت الدوري السويسري اخبار الرياضة اليوم
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