موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني "ميسي بدون رونالدو"

أزاحت رابطة الدوري الإسباني الستار عن جدول مباريات الليجا للموسم الجديد (2018-19)، والذي ينطلق يوم أغسطس المقبل.





ويلتقي برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى على ملعب "كامب نو"، بينما ريال مدريد يواجه خيتافي في الجولة الافتتاحية على ملعب سانتياجو برنابيو.





ويلتقي برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو ذهابا في الجولة 10 على ملعب الكامب نو 28 أكتوبر القادم، بينما مباراة الإياب في الجولة 26 3 مارس عام 2019 القادم على ملعب سانتياجو برنابيو.











