اتحاد جدة يستعد لإعلان تجديد عقد جمال باجندوح

تتجه إدارة نادي ‎الاتحاد السعودي، برئاسة نواف المقيرن، لإعلان تجديد عقد اللاعب ‎جمال باجندوح لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك لحاجة الفريق له في الفترة الحالية.

واتفقت الإدارة مع اللاعب على كافة بنود العقد الجديد، حيث تحرص على التجديد مع باجندوح الذي سينتهي عقده يوم الثلاثاء القادم.

وأشارت تقارير صحفية سعودية أن باجندوح والحارس عساف القرني قد اتفقا بشكل نهائي مع إدارة الاتحاد وينتظروا الالتقاء بالرئيس نواف المقيران للتوقيع.

ويخوض فريق الاتحاد السعودي حاليا فترة إعداد بمعسكر في النمسا ومن المقرر أن يلعب اليوم أولى مبارياته الودية ضد كركا السلوفيني.