خلل في ترجمة جوجل يثير جدل المستخدمين

اشتكى مستخدمي ترجمة جوجل من خلل في الترجمة، فعند كتابتهم باللغة الإنجليزية "كلب" (dog) عدة مرات وطلب تغييرها إلى العديد من اللغات يتلقون إنذارًا خطير.





وتمت مشاركة لقطات من الاكتشاف الغريب على موقع "ريديت"، ما جعل الكثيرين يخشون على حياتهم، مع اندفاع البعض للتحقق من الأمر بأنفسهم وطلب ترجمة كلمة "كلب" بعد كتابتها عدة مرات. ويبدو أن هذا الأمر يعمل باستخدام عدة لغات متوفرة في ترجمة جوجل، بما في ذلك Maori وHausa وYoruba.





ويشمل محتوى الرسالة، إن "ساعة يوم القيامة هي 3 دقائق في تمام الساعة الثانية عشرة، نحن نواجه شخصيات وتطورات دراماتيكية في العالم، تشير إلى أننا نقترب بشكل متزايد من النهاية وعودة المسيح".





وانتشرت التكهنات على الإنترنت حول ما يمكن أن يكون وراء هذا الإنذار المشؤوم، حيث شملت معظم الاقتراحات الآتي: خللا في الكمبيوتر أو هاجس الموت الوشيك.



