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إحباط ترويج أكثر من 8 آلاف كشاف كهربائي محظور استخدامه في الوراق

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:23 م
إحباط ترويج أكثر من 8 آلاف كشاف كهربائي محظور استخدامه في الوراق
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إيمان عبد العاطي
 
أحبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، ترويج أكثر من 8 ألاف كشاف كهربائي مستورد، على الأسواق، لتسببه في حدوث أضرار جسيمة على صحة المواطنين، بعد ضبطهم داخل شركة تجارية في الوراق.

وردت معلومات للعميد مصطفي البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "محمد.س.س.م" المدير المسئول عن شركة تجارية، بدائرة قسم شرطة الوراق، بإستيراد "كشاف كهربائي" غير مطابق للمواصفات القياسية ورفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وطرحها بالأسواق مسببًا أضرار جسيمة على المواطنين بقصد تحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.


وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة ومفتشي التموين، أستهدفت الشركة المشار إليها، وأسفرت عن ضبط المتحرى، عنه و8880 قطعة كشاف كهربائي غير مطابق للمواصفات القياسية، وغير صالح للإستخدام.

وبمناقشة المتهم، أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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