جلسة الختام.. البورصة تتزين بـ"الأخضر" وتربح 8.4 مليار جنيه

اختتمت البورصة تعاملاتها واللون الأخضر يخيم على جمع المؤشرات، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث قفز مؤشرها الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.15%، مدعوماً بعمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين المصريين والعرب ،على الاسهم القيادية والصغرى والمتوسطة.





حيث ربح رأس المال السوقى 8.4 مليار جنيه ليصل عند مستوى 872.1 مليار جنيه مقابل نحو 863.7 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة قفز مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.15% ليصل عند مستوى 15480.37 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.05% محققا مستوى 750.49 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.63% محققا مستوى 1929.84 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 988.1 مليون جنيه، من خلال تداول 183 مليون سهم، بتنفيذ 20.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 171 شركة مقيدة، ارتفع منها 59 سهمًا، وتراجعت أسعار 57 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 55 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات الأجانب نحو البيع مسجلاً 9 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 13.75% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو عمليات الشراء ، مسجلًا 72.2 مليون جنيه، و 81.2 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 76.29%، 9.97% من التداولات.



