جوائز "The Best".. فيفا يعلن قائمة أفضل لاعبة في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة أفضل لاعبة في العالم، حيث يكشف القوائم المختصرة المرشحة لنيل جوائز "الأفضل" لعام 2018.

وتستضيف مدينة لندن جوائز "The Best" للأفضل في العالم لعام 2018 يوم 24 من شهر سبتمبر المقبل.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبة عما حققوه في الفترة بين 7 أغسطس 2017 وحتى 24 مايو 2018 كالتالي:

لوسي برونز- لاعبة ليون.





بيرنيل هاردر- لاعبة فولفسبورج.





آدا هيجيربيرج- لاعبة ليون.





أماندين هنري- لاعبة ليون.





سام كير- لاعبة شيكاغو ريد ستار.





ساكي كوماجاي- لاعبة ليون.





دزينيفر ماروزان- لاعبة ليون.





مارتا- لاعبة أورلاندو برايد.





ميجان رابينو- لاعبة سياتل رين.





ويندي رينارد- لاعبة ليون.