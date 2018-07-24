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مصدر: مقتل الضابط الطيار السوري ومصير الطيار الآخر لا يزال مجهولًا

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:20 م
مصدر: مقتل الضابط الطيار السوري ومصير الطيار الآخر لا يزال مجهولًا
طائرة حربية سورية
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وكالات
 

أكد مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" مقتل العقيد الطيار السوري عمران مرعي فيما لا يزال مصير الطيار الآخر مجهولا وذلك إثر إسقاط طائرتهما بصواريخ إسرائيلية قرب الجيب الداعشي الذي يحتله مسلحو "داعش" الإرهابي عند المثلث السوري الأردني مع الجولان.

 

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ "باتريوت" لاعتراض مقاتلة سورية من طراز "سوخوي"، اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي جنوب هضبة الجولان.

 

وأكد مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" أن الطائرة التي أسقطتها صواريخ باتريوت إسرائيلية لم تدخل أجواء الجولان السوري على الإطلاق، "وتم استهدافها وهي داخل الأراضي السورية".

 

مشيرا إلى أن الطائرة السورية كانت في بمهمة قتالية ضد تحصينات الجيب الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في أقصى جنوب غرب سوريا في حوض اليرموك غرب درعا.

 

وأضاف: "إسرائيل تعمدت إسقاط الطائرة أثناء تحليقها فوق الجيب الداعشي جنوب سوريا في مسعى واضح منها لكي يتم أسر الطيارين من قبل مسلحي داعش والتفاوض على وقف العملية العسكرية التي تستهدف مناطق سيطرتهم".   

 

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