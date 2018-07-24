جمال سليمان يكشف عن سؤال مي سكاف في كواليس تصوير "أوركيديا"

نعى الفنان جمال سليمان زميلته الفنانة الراحلة مي سكاف، التي شاركته في بطولة مسلسل "أوركيديا"، الذي عُرض مؤخرًا.





ونشر "سليمان" عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، صورة للفنانة الراحلة وعلّق عليها قائلًا: "وداعًا مي.. لم أعرف في حياتي من هو أصدق وأنبل منك.. طيبتك اللامتناهية كانت تستفز كل من يحبك و يخاف عليك".





وكشف جمال عن السؤال الذي كانت تسأله "سكاف" له في كواليس "أوركيديا" بشكل متكرر، حيث قال: "سألتني مائة مرة ونحن نصور أوركيديا: متى سنعود إلى سوريا؟ وفي كل مرة كنت أكذب عليك وأقول قريبًا.. كنت أفعل هذا لأني موقن أنه الجواب الذي تحبين أن تسمعيه، حتى لو شكيت في صدقيته.. كنت أفعل هذا لأزيح عنك شيئًا من ألمك واكتئابك.. هاقد مضى عامان ولم نعد، وها أنت تذهبين في نومك الأبدي بعيدًا عن سوريا".





يُذكر أن الفنانة مي سكاف ممثلة سورية عُرفت بثوريتها، ومواقفها ضد نظام بشار الأسد، شاركت في عدد كبير من المسلسلات السورية، منها "عمر"، "وعد الغريب"، و"أوركيديا".