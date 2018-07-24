زكريا العبيدي و سليم بن عثمان ينضمان للإفريقي
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:18 م
مروى الجلاصي
ضم النادي الإفريقي لاعبا متوسط الميدان محمد سليم بن عثمان وزكرياء العبيدي، لمدة 3 مواسم في شكل انتقال حرّ.
و يذكر بأن هيئة الإفريقي، قد تمكنت من تجديد عقود عدد 8 من لاعبيها، و هم كل من بلال العيفة وسيف الدين الشرفي وعاطف دخيل وحمزة العقربي، وفخر الدين الجزيري وأحمد خليل والتيجاني بلعيد و وسام بن يحيى.
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