ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زكريا العبيدي و سليم بن عثمان ينضمان للإفريقي‎

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:18 م
زكريا العبيدي و سليم بن عثمان ينضمان للإفريقي‎
النادي الإفريقي
طباعة
مروى الجلاصي
 
ضم النادي الإفريقي لاعبا متوسط الميدان محمد سليم بن عثمان وزكرياء العبيدي، لمدة 3 مواسم في شكل انتقال حرّ.

و يذكر بأن هيئة الإفريقي، قد تمكنت من تجديد عقود عدد 8 من لاعبيها، و هم كل من بلال العيفة وسيف الدين الشرفي وعاطف دخيل وحمزة العقربي، وفخر الدين الجزيري وأحمد خليل والتيجاني بلعيد و وسام بن يحيى.
المزيد عن: زكريا العبيدي خبرعاجل تونس النادي الافريقي اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 3:30:27 PM