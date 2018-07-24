تحذير هام من "الداخلية" بشأن "رقصة كيكي"

صرح مصدر مسؤول أنه على خلفية بدء انتشار مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من قِبل بعض المواطنين تتضمن إحدى الرقصات المنتشرة عالمياً تحت مسمى "تحدي كيكي" حيث يقومون خلالها بالترجل من السيارة أثناء تحركها وقيامهم بالرقص بجانبها.





فإن الأجهزة الأمنية تحذر القائمين بهذا الفعل بتطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية عليهم، لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر إضافةً إلى انتهاك الآداب العامة.



