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تحذير هام من "الداخلية" بشأن "رقصة كيكي"

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:17 م
تحذير هام من الداخلية بشأن رقصة كيكي
رقصة كيكي
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الفجر
 
صرح مصدر مسؤول أنه على خلفية بدء انتشار مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من قِبل بعض المواطنين تتضمن إحدى الرقصات المنتشرة عالمياً تحت مسمى "تحدي كيكي" حيث يقومون خلالها بالترجل من السيارة أثناء تحركها وقيامهم بالرقص بجانبها.

فإن الأجهزة الأمنية تحذر القائمين بهذا الفعل بتطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية عليهم، لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر إضافةً إلى انتهاك الآداب العامة.

المزيد عن: رقصة كيكي تحدي كيكي الداخلية الاداب العامة
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