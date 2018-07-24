مدير محطة "جبل الزيت": نوفر 1.2 مليون برميل من البترول سنويًا

وأشار "شرف"، خلال لقاء بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المحطة تتكون من 110 توربينة، قدرة التوربينة 2 ميجاوات، موضحًا أن قيمة الكهرباء المنتجة سنويًا من المحطة تقدر بـ 900 جيجاوات.





وأضاف أن المحطة تمنع الانبعاثات الكربونية، حيث أن المحطة صديقة للبيئة، لافتا إلى أن المحطة توفر 1،2 مليون برميل من البترول سنويًا.



قال المهندس محمد شرف، المدير التنفيذي لمحطة رياح جبل الزيت، إن المحطة تتكون من 3 مراحل، تم الانتهاء من افتتاح مرحلتين، بينما سيتم افتتاح المرحلة الثالثة بنهاية العام.