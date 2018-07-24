مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2018-2019





أزاحت رابطة الدوري الإسباني الستار عن جدول مباريات الليجا للموسم الجديد (2018-19)، والذي ينطلق يوم أغسطس المقبل.





ويلتقي برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى على ملعب "كامب نو"، بينما ريال مدريد يواجه خيتافي في الجولة الافتتاحية على ملعب سانتياجو برنابيو.





مباريات ريال مدريد فى الدوري كالتالي:







