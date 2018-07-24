مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2018-2019
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:09 م
الفجر الرياضي
أزاحت رابطة الدوري الإسباني الستار عن جدول مباريات الليجا للموسم الجديد (2018-19)، والذي ينطلق يوم أغسطس المقبل.
ويلتقي برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى على ملعب "كامب نو"، بينما ريال مدريد يواجه خيتافي في الجولة الافتتاحية على ملعب سانتياجو برنابيو.
مباريات ريال مدريد فى الدوري كالتالي:
1- ريال مدريد x خيتافي
2- جيرونا x ريال مدريد
3- ريال مدريد x ليجانيس
4- أتليتيك بلباو x ريال مدريد
5- ريال مدريد x إسبانيول
6- إشبيلية x ريال مدريد
7- ريال مدريد x أتليتكو مدريد
8- ألافيس x ريال مدريد
9- ريال مدريد x ليفانتي
10- برشلونة x ريال مدريد
11- ريال مدريد x بلد الوليد
12- سيلتا فيجو x ريال مدريد
13- إيبار x ريال مدريد
14- ريال مدريد x فالنسيا
15- هويسكا x ريال مدريد
16- ريال مدريد x رايو فاليكانو
17- فياريال x ريال مدريد
18- ريال مدريد x ريال سوسيداد
19- ريال بيتيس x ريال مدريد
20- ريال مدريد x إشبيلية
21- إسبانيول x ريال مدريد
22- ريال مدريد x ألافيس
23- أتليتكو مدريد x ريال مدريد
24- ريال مدريد x جيرونا
25- ليفانتي x ريال مدريد
26- ريال مدريد x برشلونة
27- بلد الوليد x ريال مدريد
28- ريال مدريد x سيلتا فيجو
29- ريال مدريد x هويسكا
30- فالنسيا x ريال مدريد
31- ريال مدريد x إيبار
32- ليجانيس x ريال مدريد
33- ريال مدريد x أتليتيك بلباو
34- خيتافي x ريال مدريد
35- رايو فاليكانو x ريال مدريد
36- ريال مدريد x فياريال
37- ريال سوسيداد x ريال مدريد
38- ريال مدريد x ريال بيتيس
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