خسائر مالية ضخمة.. التفاصيل الكاملة لحريق الموسكي في حارة اليهود

لم تكد تجف حبات العرق، عن أجساد العمال، بعد يوم عمل شاق، لتقبل عليهم ظلمة الليل، وينقطع التيار الكهربائي عن مول الموسكي بحارة اليهود، قبل أن يعود بعدها بنحو ساعة ليقع حريقًا بالمول طال 3 طوابق، ليسبب خسائر بملايين الجنيهات.

حريق الموسكي

الحريق الذي شب في 3 محلات ومخزنين للخردوادت والملابس استمر قرابة الـ 4 ساعات تصاعدت خلالها ألسنة اللهب قبل أن يتمكن رجال الإطفاء بـ11 سيارة إطفاء و5 خزانات مياة كبيرة من السيطرة عليه، ليتمكنوا من إنقاذ منطقة الموسكي من الحريق الملتهب.

كواليس حريق الموسكي، يرويها أحد أصحاب المحال المحترقة، قائلًا: "الحريق بدأت في الساعة 9.30 مساءً، وقبلها بنصف ساعة، كان النور قاطع على المكان لمدة ساعة، ولقينا في وقت الحريق الدخان طالع من الدور الأول علوي".

وأضاف صاحب المحل، لـ"الفجر": "أكيد فيه ماس كهربائي في لحظة ما الكهرباء جاءت، والحريق حصل في محل خردوات، والحريق استمر لحد الساعة 1.30".

خسائر الحريق

وحول خسائر حريق الموسكي، أوضح أحد أصحاب المحال المحترقة، أن "خسائر المحال والتي وصلت إلى 3 محال، 10 ملايين جنيه في كل محل، وأقل تقدير ممكن 5 ملايين جنيه في كل محل".

فيما قال أحد شهود العيان، ويدعى عبدالله علي سيد، إن الخسائر في محل خردوات، والذي بدأ منه الحريق، ومحل لعب أطفال، ومحل ملابس في الدور الأول".

وبقلب مكلوم، وعيون دامعة، انهمك العاملون بالمحال المتضررة، في جمع ما تبقى من بضاعتهم التي ألتهمتها ألسنة النيران وكستها آثار الحريق من رماد، بعدما سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق الموسكي بنجاح.

سيارات الإسعاف

وهرعت 11 سيارة إطفاء و5 خزانات مياه وسلم لمكان الحريق، بعد تلقي الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء علاء عبد الظاهر، بلاغًا بالحادث، فيما جرى استدعاء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق.

السيطرة على الحريق

وسيطرت قوات الحماية المدينة بالقاهرة على حريق شب في مخزن للملابس الجاهزة في الموسكي بالإضافة إلى العقار الذي امتدت إليه النيران ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، بينما أسفر الحريق عن خسائر مالية ضخمة لم يتم حصرها حتى الآن، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للمعاينة والتحقيق.