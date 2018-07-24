مصرع طالب سقط أسفل عجلات القطار بمحطة "الزنكلون" بالشرقية

لقي طالب مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار القادم من الزقازيق إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، حال عبوره مزلقان قرية "الزنكلون" بالزقازيق بمحافظة الشرقية.



وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا مداهمة القطار لأحد الأشخاص بمزلقان قرية "الزنكلون" التابعة لدائرة مركز الزقازيق.



وبالانتقال والفحص تبين اصطدام القطار القادم من الزقازيق إلى القاهرة بالمدعو "حمدى.ع.ح.م" 17 سنة، طالب بالمرحلة الثانوية، مُقيم بقرية "الزنكلون" ما أسفر عن وفاته في الحال، حال عبوره من أسفل الشادوف بمزلقان السكة الحديد، وبسؤال والده ايد ما جاء بافحص، ولم يتهم أحد بالتسبب في الوفاة، أو يشتبه في حدوثها جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.