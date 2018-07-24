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مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2018-2019

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:08 م
مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2018-2019
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الفجر الرياضي
 

 

أزاحت رابطة الدوري الإسباني الستار عن جدول مباريات الليجا للموسم الجديد (2018-19)، والذي ينطلق يوم أغسطس المقبل.

 

ويلتقي برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى على ملعب "كامب نو"، بينما ريال مدريد يواجه خيتافي في الجولة الافتتاحية على ملعب سانتياجو برنابيو.

 

مباريات برشلونة فى الدوري كالتالي:

 

1- برشلونة x ألافيس

 

2- بلد الوليد x برشلونة

 

3- برشلونة x هويسكا

 

4- ريال سوسيداد x برشلونة

 

5- برشلونة x جيرونا

 

6- ليجانيس x برشلونة

 

7- برشلونة x أتليتك بلباو

 

8- فالنسيا x برشلونة

 

9- برشلونة x إشبيلية

 

10- برشلونة x ريال مدريد

 

11- رايو فاليكانو x برشلونة

 

12- برشلونة x ريال بيتيس

 

13- أتليتكو مدريد x برشلونة

 

14- برشلونة x فياريال

 

15- إسبانيول x برشلونة

 

16- ليفانتي x برشلونة

 

17- برشلونة x سيلتا فيجو

 

18- خيتافي x برشلونة

 

19- برشلونة x إيبار

 

20- برشلونة x ليجانيس

 

21- جيرونا x برشلونة

 

22- برشلونة x فالنسيا

 

23- أتليتك بلباو x برشلونة

 

24- برشلونة x بلد الوليد

 

25- إشبيلية x برشلونة

 

26- ريال مدريد x برشلونة

 

27- برشلونة x رايو فاليكانو

 

28- ريال بيتيس x برشلونة

 

29- برشلونة x إسبانيول

 

30- فياريال x برشلونة

 

31- برشلونة x أتليتكو مدريد

 

32- هويسكا x برشلونة

 

33- برشلونة x ريال سوسيداد

 

34- ألافيس x برشلونة

 

35- برشلونة x ليفانتي

 

36- سيلتا فيجو x برشلونة

 

37- برشلونة x خيتافي

 

38- إيبار x برشلونة

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