ألمانيا: ميركل تلتقي لافروف لبحث الوضع في الشرق الأوسط

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما في سوريا.

وصرحت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر اليوم الثلاثاء بأنه تم أيضاً مناقشة النزاع القائم في شرقي أوكرانيا خلال اللقاء، وبحسب التصريحات، حضر كل من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الاجتماع.

وقالت ديمر إنه كان تم الاتفاق بين المستشارة الألمانية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسبوع الماضي على عقد هذا اللقاء.