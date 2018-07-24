تفاصيل قرعة الدوري الإسباني وموعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة









أزاحت رابطة الدوري الإسباني الستار عن جدول مباريات الليجا للموسم الجديد (2018-19)، والذي ينطلق يوم أغسطس المقبل.





ويلتقي برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى على ملعب "كامب نو"، بينما ريال مدريد يواجه خيتافي في الجولة الافتتاحية على ملعب سانتياجو برنابيو.





ويبدأ الدوري في إسبانيا 19 أغسطس القادم، على أن تنتهي البطولة في 19 مايو 2019 القادم.





ويلتقي برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو ذهابا في الجولة 10 على ملعب الكامب نو 28 أكتوبر القادم، بينما مباراة الإياب في الجولة 26 3 مارس عام 2019 القادم على ملعب سانتياجو برنابيو.





وجاءت مباريات ريال مدريد فى الدوري كالتالي:





1- ريال مدريد x خيتافي





2- جيرونا x ريال مدريد





3- ريال مدريد x ليجانيس





4- أتليتيك بلباو x ريال مدريد





5- ريال مدريد x إسبانيول





6- إشبيلية x ريال مدريد





7- ريال مدريد x أتليتكو مدريد





8- ألافيس x ريال مدريد





9- ريال مدريد x ليفانتي





10- برشلونة x ريال مدريد





11- ريال مدريد x بلد الوليد





12- سيلتا فيجو x ريال مدريد





13- إيبار x ريال مدريد





14- ريال مدريد x فالنسيا





15- هويسكا x ريال مدريد





16- ريال مدريد x رايو فاليكانو





17- فياريال x ريال مدريد





18- ريال مدريد x ريال سوسيداد





19- ريال بيتيس x ريال مدريد





20- ريال مدريد x إشبيلية





21- إسبانيول x ريال مدريد





22- ريال مدريد x ألافيس





23- أتليتكو مدريد x ريال مدريد





24- ريال مدريد x جيرونا





25- ليفانتي x ريال مدريد





26- ريال مدريد x برشلونة





27- بلد الوليد x ريال مدريد





28- ريال مدريد x سيلتا فيجو





29- ريال مدريد x هويسكا





30- فالنسيا x ريال مدريد





31- ريال مدريد x إيبار





32- ليجانيس x ريال مدريد





33- ريال مدريد x أتليتيك بلباو





34- خيتافي x ريال مدريد





35- رايو فاليكانو x ريال مدريد





36- ريال مدريد x فياريال





37- ريال سوسيداد x ريال مدريد





38- ريال مدريد x ريال بيتيس





بينما مباريات برشلونة فى الدوري كالتالي:





1- برشلونة x ألافيس





2- بلد الوليد x برشلونة





3- برشلونة x هويسكا





4- ريال سوسيداد x برشلونة





5- برشلونة x جيرونا





6- ليجانيس x برشلونة





7- برشلونة x أتليتك بلباو





8- فالنسيا x برشلونة





9- برشلونة x إشبيلية





10- برشلونة x ريال مدريد





11- رايو فاليكانو x برشلونة





12- برشلونة x ريال بيتيس





13- أتليتكو مدريد x برشلونة





14- برشلونة x فياريال





15- إسبانيول x برشلونة





16- ليفانتي x برشلونة





17- برشلونة x سيلتا فيجو





18- خيتافي x برشلونة





19- برشلونة x إيبار





20- برشلونة x ليجانيس





21- جيرونا x برشلونة





22- برشلونة x فالنسيا





23- أتليتك بلباو x برشلونة





24- برشلونة x بلد الوليد





25- إشبيلية x برشلونة





26- ريال مدريد x برشلونة





27- برشلونة x رايو فاليكانو





28- ريال بيتيس x برشلونة





29- برشلونة x إسبانيول





30- فياريال x برشلونة





31- برشلونة x أتليتكو مدريد





32- هويسكا x برشلونة





33- برشلونة x ريال سوسيداد





34- ألافيس x برشلونة





35- برشلونة x ليفانتي





36- سيلتا فيجو x برشلونة





37- برشلونة x خيتافي





38- إيبار x برشلونة



