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بدون "ميكب آرتيست".. اتبعي أسلوب "ميجان ماركل" في وضع المكياج

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 01:35 م
بدون ميكب آرتيست.. اتبعي أسلوب ميجان ماركل في وضع المكياج
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تضع "ميجان ماركل"، مكياجها بنفسها ولا تستعين بـ"ميكب آرتيست"، فعندما تكون برفقة زوجها في جولات رسمية نراها بمكياج طبيعي للغاية تطبقه هي نفسها موفّرة الوقت الذي تمضيه مع خبراء التجميل.

تظهر ميغان ماركل في غالبية إطلالاتها، بمكياج طبيعي يعتمد على طبقة خفيفة من كريم الأساس، ومكياج العيون السموكي الخفيف والرموش السميكة والشفاه النيود، علماً أن هذا المكياج نفسه ظهرت به في يوم زفافها، لكنها اليوم تطبقه بنفسها من دون هدر وقت مع أي من خبيراء التجميل. 

لكن من جهة أخرى، ليس مستغرباً ولا ينبغي أن يشكل مفاجأة كبيرة، أن تكون ممثلة هوليوودية سابقة قادرة على تطبيق مكياجها بنفسها، حيث عليها يومياً الظهور بإطلالات أنيقة ومكياج مشرق يخفي الشوائب لديها، وهذا ما كانت تفعله ميغان ماركل سابقاً وما زالت حتى اليوم.

لا شك أن لدى ميغان ماركل مستحضرات تجميل تواظب على استخدامها وتعدّ المفضلة بالنسبة إليها، وهي تشكل السر وراء مكياجها الطبيعي وبشرتها المتوهجة وشفاهها اللامعة وتسريحة شعرها المتألقة، وهي كالتالي:

- Fresh Sugar Advanced Therapy.
- Yves Saint Laurent Touche Éclat Radiant Touch Concealer.
- Decleor Aromessence Rose D'Orient Soothing Serum.
- MAC Eye Kohl Pencil in Teddy.
- Nivea Skin Firming Hydration Body Lotion.
- Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick in Very Victoria.
- Oribe Dry Texturizing Spray.
- RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner.
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