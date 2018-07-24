ترامب يطلق حملة إعلامية لخلق معارضة للنظام الإيرانى

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حملة إليكترونية لإثارة الاضطرابات والضغط على إيران لإنهاء برنامجها النووى ودعمها للجماعات المسلحة، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

وقال أكثر من 6 مسؤولين حاليين وسابقين لوكالة رويترز، الإثنين إنّ الحملة تهدف إلى العمل بالتنسيق مع مساعى ترامب نحو خنق إيران اقتصاديًا من خلال إعادة فرض عقوبات صارمة.





وتكثفت الحملة، المدعومة من قبل وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، منذ انسحاب ترامب في 8 مايو من الاتفاق النووى.

وقال المسؤولون إنّ الحملة ترسم القادة الإيرانيين بشكل مبالغ فيه أو متناقض مع تصريحات رسمية أخرى، تشمل تعليقات الإدارة السابقة.

وتشمل هذه الحملة خطابات وأجهزة إلكترونية تهدف إلى تشجيع الإيرانيين على الوقوف في وجه قادة البلاد وحثّهم على إنهاء برنامجها النووي.