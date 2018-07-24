جوائز "The Best".. فيفا يكشف قائمة أفضل مدير فني لفريق نسائي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة أفضل مدير فني لفريق نسائي، حيث يكشف القوائم المختصرة المرشحة لنيل جوائز "الأفضل" لعام 2018.

وتستضيف مدينة لندن الإصدار الثالث من جوائز "The Best" للأفضل في العالم لعام 2018 يوم 24 من شهر سبتمبر المقبل.

وجاءت قائمة المرشحين لجائز أفضل مدرب لفريق كرة قدم نسائي عما حققوه في الفترة بين 7 أغسطس 2017 وحتى 24 مايو 2018 كالتالي:

ايما هايس (انجلترا): مدربة فريق تشيلسي.

ستيفان ليرش (ألمانيا): مدرب فريق فولفسبورج.

مارك بارسونس (انجلترا): مدرب فريق بورتلاند ثورنز اف سي الأمريكي.

رينالد بيدروس (فرنسا): مدرب فريق أوليمبيك ليون.

الن ستاجيتش (استراليا): مدرب منتخب استراليا.

أساكا تاكاكورا (اليابان): مدربة منتخب اليابان.

فاداو (البرازيل): مدرب منتخب البرازيل.

خورخي فيلدا (اسبانيا): مدرب منتخب اسبانيا.

مارتينا فوس-تيكلينبورج (ألمانيا): مدربة منتخب سويسرا.





سارينا ويجمان (هولندا): مدربة منتخب هولندا.