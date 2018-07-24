عاجل.. أخبار السعودية اليوم | خادم الحرمين وولى العهد يهنئان رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية

يقدم موقع الفجر كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.





بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية التونسية

الرئيس الباجي قايد السبسي، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.





وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات

بالصحة والسعادة للسبسي، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق أطراد التقدم والازدهار.





وأشاد الملك سلمان، بالعلاقات المميزة، التي تربط البلدين الشقيقين، التي يحرص الجميع على تنميتها في

المجالات كافة.





كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية التونسية الرئيس الباجي قايد السبسي، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.





وأعرب ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسبسي، ولحكومة وشعب

الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



