الجونة ينفي التفاوض مع نجم الزمالك

ينفي نادي الجونة ما تداولته بعض المواقع بشأن وجود مفاوضات للتعاقد مع أحمد رفعت، جناح نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال اللواء عبد الجليل إمام، مدير التعاقدات والمتحدث الرسمي باسم نادي الجونة، إن أنباء وجود مفاوضات مع الزمالك لضم رفعت لا أساس لها من الصحة.





أعلن نادي الجونة - خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية- التعاقد مع محمد ناجي «جدو»، وأحمد عيد عبد الملك، وأحمد الشناوي، وأحمد مجدي، وأحمد علي، وإسلام رشدي ولؤي وائل ومحمد حسن «ليلة»، وأحمد أبو سريع وحسام زين، وأحمد سعيد «أوكا» والكاميروني جوزيف انجويم، وكريم سالم، وعمر رضوان وعمرو سعداوي.



