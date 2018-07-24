القبض على 8 أشخاص أثناء ركوبهم عربات السيدات بمحطات المترو

نفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملة تفتيشية مكبرة على كافة محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط تشكيل عصابى ضم متهمان إرتكابا واقعة سرقة 30 بائع متجول- 7 عبور مشاة من مكان غير مخصص- 8 مخالفة ركوب بعربة السيدات- 17مخالفة "تدخين، راكب بدون تذكرة"- 5 إشغال طريق، 4 تسول، تحصيل 115 غرامة فورية " تدخين، نظافة، راكب بدون تذكرة "،تنفيذ ( 96 ) إزالة " إشغالات، إعلانات، وصلات كهربائية "، تنفيذ 52 حكم قضائى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.