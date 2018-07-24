فساتين خطوبة باللون الذهبي لإطلالة فخمة (صور)

أصبح اللون الذهبي من الألوان الأساسية في فساتين الزفاف والخطوبة، فقد قدم العديد من المصممين فساتين خطوبة ذهبية متنوعة في التصاميم، مثل فستان Edward Arsouni بقصّة High Low، وفساتين طوني ورد Tony Ward بالقصّات العمودية والمنفوشة.





أيضاً أبدعت دار فالنتينو Valentino فساتين ذهبية منفوشة يمكن أن تستوحي منها إطلالتك في يوم الخطوبة، الفستان الأول بدون أكمام والفستان الثاني بأكمام طويلة ويصلح للـ عروس المحجبة.





فيما قدم المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad فستاناً ذهبياً جريئاً مكوناً من قطعتين منفصلتين Crop Top؛ حيث يكشف البطن مع أكمام طويلة شفافة ومطرزة بالذهبي، وتنورة واسعة بقماش شفاف ومزين بالشك البرّاق.





ويتميز اللون الذهبي بتناغمه مع الكثير من الألوان الأخرى، ولذلك يمكن المزج بينه وبين لون آخر في فستان واحد، مثل الفستان الأزرق والذهبي من تصميم رامي العلي Rami Al-Ali، والذي تميز بتصميمه المنفوش.





كذلك قدم المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab، فستاناً منفوشاً يجمع بين الأزرق والذهبي، مع حزام ذهبي حول الخصر.





كما مزج إيلي صعب بين الوردي والذهبي في فساتين خطوبة رومانسية مفعمة بالأنوثة، ولمع اللون الذهبي على القماش الوردي الشفّاف مع تنانير منفوشة وقصّات كاشفة للأكتاف.



