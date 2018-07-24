بعد رقصها على "كيكي".. أقوى سخرية من دينا الشربيني على "فيسبوك" (فيديو)
ما زالت أصداء مشاركة الفنانة دينا الشربيني، في تحدي الرقص "كيكي" المنتشر مؤخراً في العالم العربي، مستمرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصة مع تنوع ردود الفعل بين الإعجاب، والسخرية من طريقة رقصها على أغنية "شوقنا" للنجم عمرو دياب، مما دفع البعض لتقليدها بشكل كوميدي.
علق الممثل والمذيع خالد عليش، على طريقة رقص دينا الشربينى وياسمين رئيس، خلال مشاركتهما في تحدي "كيكي"، وأضاف خلال تقديم برنامجه "معاك في السكة" عبر إذاعة نجوم إف إم، أن حركات الثنائي خلال الرقص تناسبت أكثر من أغنية "رقصة المجنونة" لفرقة رضا.
وقام شاب يدعى "كريم الدالي" بتقليد دينا الشربيني، أثناء قيامها بتحدي "كيكي"، مستخدماً نفس الأغنية ولكن بطريقة ساخرة من طريقة رقصها، وذلك من خلال مقطع فيديو قام بنشره عبر موقع "فيسبوك" وتم تداوله بكثرة محققاً نسب مشاهدة كبيرة.
وحرص آخرون من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على السخرية من "دينا"، من خلال مقاطع فيديو تم تركيبها على أغنية "شوقنا" التي رقصت عليها، ولكن بطريقة ساخرة من طريقة رقصها وحركاتها التي وجدها البعض مختلفة عن طبيعة التحدي الأصلي.