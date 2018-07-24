مذبحة في ليفربول ثمنها 100 مليون إسترليني

يرغب مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي في بيع 8 لاعبين قبل بدء الموسم الجديد، وذلك من أجل الاستفادة المادية منهم بعد التعاقدات التي أجرتها الإدارة خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول صرف ما يقارب الـ 170 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الأربعة التي تعاقد معها.

ومن المنتظر أن تصل قيمة بيع اللاعبين داني إنجز وديفوك أوريجي بالإضافة إلى 6 لاعبين آخرين ليسوا ضمن خطط كلوب للموسم الجديد، ما يقارب الـ 100 مليون جنيه استرليني.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن إنجز تبلغ قيمته الـ 20 مليون جنيه إسترليني، وهناك اهتمام لضمه من قبل أندية ساوثامبتون وكريستال بالاس ووست هام يونايتد ونيوكاسل.

وتعاقد مؤخرًا نادي ليفربول مع بيكر أليسون من روما ومن المحتمل أن يغادر لوريس كاريوس أو سيمون مينيوليه، ولا يزال اللاعب الصربي لازار ماركوفيتش لاعبًا في ليفربول رغم أنه قضى الثلاث سنوات الماضية في الإعارة لكن يمكن بيعه بـ 7 ملايين جنيه إسترليني.

ويسعى الريدز إلى تسويق بين وودبورن في شيفيلد يونايتد وهناك شيي أوجو قد ينضم لفولهام، وماركو جروييتش قد يعود إلى كارديف على سبيل الإعارة على الرغم من اهتمام لاتسيو الإيطالي به.