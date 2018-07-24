مزارع يقتل 3 أشخاص ارتبطوا بعلاقة آثمة مع شقيقته في سوهاج

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج من كشف غموض واقعة مقتل ثلاثة أشخاص بدائرة مركز شرطة طما.



تلقى مركز شرطة طما بسوهاج بلاغا بمقتل عماد.ش.ق – مزارع، عبدالساتر.ب.ع- عامل، عطية.ع.ق، حاصل على دبلوم تجارة، مقيمين بدائرة المركز، وذلك إثر إصابتهم بأعيرة نارية حال تواجدهم بطريق قبلى الحسامده بدائرة المركز والعثور بجوارهم على مركبة "توك توك" بها آثار طلقات نارية.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع أمن سوهاج أسفرت جهوده إلى التوصل لمرتكب الحادث نشأت.ج.ع، مقيم بناحية الحسامدة "بدائرة المركز عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة لإكتشافه وجود علاقة آثمة بين شقيقته، والمجنى عليهما الأول والثانى فاستدرجهما لمكان الواقعة بزعم إنهاء تلك العلاقة ولدى وصولهما مستقلان مركبة التوك توك المشار إليها قيادة المجنى عليه الثالث قام بإطلاق الأعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية محدثًا إصابتهم التى أودت بحياتهم، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم وخزينتين و11 طلقة من ذات العيار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.‏