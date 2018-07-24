عاجل.. محافظ الإسكندرية يأمر بإغلاق شاطئ النخيل والتنسيق مع الري لمعاينته

أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم قراره باغلاق شاطيء النخيل بحي العجمي لما يمثله من خطورة بالغة على المواطنين، وكلف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي العجمي ورئيس جمعية النخيل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لغلق الشاطئ ومنع استخدامه من قبل المواطنين ومنع السباحة فيه واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع المواطنين من دخول الشاطئ، وذلك حفاظا على أرواحهم وحمايتهم نظرا لكثرة حالات الغرق بهذا الشاطئ.



وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة الري لارسال لجنة عاجلة من الهيئة العامة لحماية الشواطئ لمعاينة الشاطئ والحواجز الخرسانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، ومنع تكرار حالات الغرق بالشاطئ