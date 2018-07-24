أوسمانوف يفقد الأمل في الاستحواذ على ملكية آرسنال

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مقربة من الملياردير الروسي اليشر أوسمانوف أن الأخير يبحث مسألة بيع حصته البالغة 30 % من أسهم نادي آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ونقل تقرير الصحيفة عن المصادر ذاتها قولها أن قطب الأعمال الروسي يشعر بإحباط متزايد لأن ستان كرونكي صاحب حصة الأغلبية لا يرغب في الدخول في محادثات استحواذ، وهو ما يجعل أوسمانوف بدون أي أمل في شراء كافة أسهم النادي.



وكان أوسمانوف قد تقدم في السابق بعرض بقيمة 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصة كرونكي في أسهم النادي الإنجليزي.



لكن مجموعة كرونكي سبورتس آند إنترتينمت البريطانية التابعة لكرونكي أكدت أن أسهمها في النادي الإنجليزي ليست للبيع.





وأوسمانوف ورومان إبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، من أبرز الشخصيات ضمن طبقة الصفوة الروسية التي تعيش في لندن.



وأنهى آرسنال في المركز السادس الموسم الماضي بشكل محبط ولم يتمكن من الحصول على مكان في تصفيات دوري أبطال أوروبا اضافة لرحيل المدرب الفرنسي أرسين فينجر عقب نحو 22 عاما قضاها في النادي، وعين الجانرز أوناي إيمري المدرب السابق لباريس سان جيرمان بديلا له.



ورفض ممثل عن أوسمانوف التعليق، ولم يتم الوصول لمسؤولي آرسنال على الفور للحصول على تعليقهم.



