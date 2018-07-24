ضبط عامل استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على عامل لقيامه بالاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم نظير ذلك بالغربية.



تلقت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغا من بعض المواطنين بقيام" محمود.م.أ "،،عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ؛ بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية.



بالبحث والتحرى أسفرت النتائج عن صحة الواقعة وقيام المتهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على ( 40،000) أربعون ألف جنيه من أصل مبلغ ( 160،000) مائة وستون ألف جنيه بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية الإ أنه لم يلتزم بذلك وإمتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، بمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة وأبدى إستعداده لرد المبالغ المالية المستولي عليها من الشاكين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.