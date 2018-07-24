عمرو شوقي: محطات الكهرباء الـ3 يوفرون على الدولة 1.3 مليار دولار وقود سنويا "فيديو"



وأوضح في حواره ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، أن الإنتاج الكهربائي لهذه المحطات يساهم في سد الاحتياج المحلي، ودعم الصناعة المحلية والزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة أصبحت قادرة على توفير الطاقة للمستثمرين بشكل فوري، وستتحول مصر إلى مركز عالمي للطاقة وهو أمر يعود بكثير من النفع على الدولة.



قال المهندس عمرو شوقي، خبير الكهرباء والطاقة، إن الثلاث محطات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، يوفروا على الدولة 1.3 مليار دولار سنويا وقود، متابعا أنهم يعلمون بنظام الدورة المركبة.