إخلاء سبيل 4 موظفين بأسوان بتهمة عجز مالي في مطحن

قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، إخلاء سبيل 4 موظفين من سرايا النيابة، بعد التحقيق معهم في واقعة اكتشاف عجز مالي في مطحن دقيق المدينة





ويذكر بأن مركز شرطة كوم أمبو، قد تلقى بلاغا من مسئولي المطحن، باكتشاف عجز مالي في إيرادات المطحن، تحرر على إثره محضر بالواقعة، واستدعاء 4 موظفين بالمحطن، وبعرض الموظفين بصحبة المحضر على النيابة، قررت إخلاء سبيلهم عقب إجراء التحقيقات.



