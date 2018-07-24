ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إخلاء سبيل 4 موظفين بأسوان بتهمة عجز مالي في مطحن

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 01:23 م
إخلاء سبيل 4 موظفين بأسوان بتهمة عجز مالي في مطحن
أرشيفية
طباعة
فتح الله رضوان
 
قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، إخلاء سبيل 4 موظفين من سرايا النيابة، بعد التحقيق معهم في واقعة اكتشاف عجز مالي في مطحن دقيق المدينة

ويذكر بأن مركز شرطة كوم أمبو، قد تلقى بلاغا من مسئولي المطحن، باكتشاف عجز مالي في إيرادات المطحن، تحرر على إثره محضر بالواقعة، واستدعاء 4 موظفين بالمحطن، وبعرض الموظفين بصحبة المحضر على النيابة، قررت إخلاء سبيلهم عقب إجراء التحقيقات.

كما قررت النيابة تشكيل لجنة لجرد إيرادات المطحن؛ لبيان وجود العجز من عدمه.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 1:50:01 PM