جامعة الفيوم تنعي الدكتور حسام البهنساوي بكلية دار العلوم
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 01:19 م
نعى الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم، الدكتور حسام البهي علي البهنساوى استاذ علم اللغة والدراسات السامية والشرقية والوكيل الأسبق بكلية دار العلوم.
يذكر أن الاستاذ الدكتور حسام البهنساوي كان يشغل مقرر اللجنة العربية العلمية الدائمة وآدابها لترقية الاساتذة المساعدين.
وسيقام العزاء يوم الأربعاء الموافق 25/7/2018 بمسجد الحامدية الشاذلية بشارع جامعة الدول العربية قاعة رقم (1) بعد صلاة المغرب.
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