ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصرع شخص خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب أولوية المرور في الخانكة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 01:22 م
مصرع شخص خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب أولوية المرور في الخانكة
طباعة
محمد نبيل
 

سيطرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، على مشاجرة نشبت بين عائلتين فى منطقة سرياقوس بالخانكة، بسبب أولوية المرور فى الشارع، أسفرت المشاجرة عن مصرع شخص وإصابة اخر بطلق نارى، وجري نقل الجثه والمصابين إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتي "سالطوح"، و"ابوزيد" فى سرياقوس ووجود جثة ومصاب.

وتم إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة الجنائى، فانتقلت قوة من مركز الخانكة، وتم السيطرة على الأطراف المتشاجرة، وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتى "سالطوح" و"ابوزيد"، إثر قيام اثنين من عائلة "سالطوح" بالسير بدراجة نارية فى الطريق فاصطدما بدارجة نارية أخرى يقودها شخص من عائلة "ابو زيد"، فنشبت بينهم مشاجرة قام على اثرها قيام كل طرف بالإستعانة بعائلته، ونشبت مشاجرة بالشوم، فقام أحد أفراد عائلة "سالطوح" بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته فلقى شخص من العائلة الثانية مصرعه وأصيبا آخر.

وجري السيطرة على الأطراف وألقى القبض على المتهم، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 1:50:01 PM