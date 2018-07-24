مصرع شخص خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب أولوية المرور في الخانكة



سيطرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، على مشاجرة نشبت بين عائلتين فى منطقة سرياقوس بالخانكة، بسبب أولوية المرور فى الشارع، أسفرت المشاجرة عن مصرع شخص وإصابة اخر بطلق نارى، وجري نقل الجثه والمصابين إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتي "سالطوح"، و"ابوزيد" فى سرياقوس ووجود جثة ومصاب.



وتم إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة الجنائى، فانتقلت قوة من مركز الخانكة، وتم السيطرة على الأطراف المتشاجرة، وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتى "سالطوح" و"ابوزيد"، إثر قيام اثنين من عائلة "سالطوح" بالسير بدراجة نارية فى الطريق فاصطدما بدارجة نارية أخرى يقودها شخص من عائلة "ابو زيد"، فنشبت بينهم مشاجرة قام على اثرها قيام كل طرف بالإستعانة بعائلته، ونشبت مشاجرة بالشوم، فقام أحد أفراد عائلة "سالطوح" بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته فلقى شخص من العائلة الثانية مصرعه وأصيبا آخر.



وجري السيطرة على الأطراف وألقى القبض على المتهم، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

