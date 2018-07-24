رئيس البرلمان: سنتخذ إجراءات إسقاط العضوية عن هذه النائبة (تعرف عليها)
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 01:19 م
إسلام شعراوي
أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الثلاثاء ورود حكم من محكمة النقض بتاريخ 5 يوليو الماضي، يتضمن قبول طعن النائبة سحر الهواري شكلًا، ورفضه في الموضوع، وهو ما يؤيد الحكم الجنائي الصادر في حقها.
وقال في تصريحات اليوم، إن البرلمان سيتخذ إجراءات إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهواري في الآونة المقبلة.
وقال في تصريحات اليوم، إن البرلمان سيتخذ إجراءات إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهواري في الآونة المقبلة.
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