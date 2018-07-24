"إصبروا وهتشوفوا العجب".. 7 رسائل لـ"السيسي" في افتتاح أكبر محطات كهرباء بالعالم

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أكبر 3 محطات كهرباء في العالم، برفقة عدد من المسئولين منهم، رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شكر لشركة سيمنز

وخلال الافتتاح، وجه عدة رسائل فوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل التقدير والاحترام لشركات سيمنز الألمانية لدورها في تحسين شبكة الكهرباء، معقبًا: "بشكركم باسم كل المصريين"، مشيرًا إلى أن سيمنز ساعدت أن تكون كفاءة تشغيل المحطات في درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية.

مش هنعمل حاجة نص نص

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصريين يجب أن يتذكروا وضع الشبكة الكهربائية في 2014، مشيرًا إلى أنه لم يكتفي بحل المشكلة بطريقة المسكنات، متابعًا: "مش هنعمل حاجة نص نص.. هنعمل مية مية"، مشددًا على أن كل المشروعات تتم بأعلى مستوى من المهنية.

على ميعادنا في 2019 وليس 2025

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تساؤلا حول تاريخ الانتهاء من 6 آلاف كيلو شبكات النقل، فيما علق وزير الكهرباء محمد شاكر، إنه وفقا للخطة يجب انتهائهم في عام 2019 ولكن يوجد جزء منه حوالي 750 كيلو لن يتمكن من الانتهاء منه في هذا الوقت لكونه يعتمد على الربط بين محطة الضبعة النووية والحمراوين.

وقال الرئيس السيسي، خلال الافتتاح الذي عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه سينتظر الانتهاء في هذا التوقيت، قائلا: "على ميعادنا في 2019 وليس 2025 كما يظهر على شاشة العرض".

ما حدث في مجال الكهرباء والطاقة خيال

وأضاف الرئيس، أن المصريين يجب أن يكونوا سعداء وفخورين بما حققوه، مؤكدًا أن ما حدث في مجال الكهرباء قفزة حقيقية، مشيرًا إلى أن محطة الضبعة ستتكلف تريليون جنيه، وستنقل مصر لمصاف الدول، مضيفًا أن ما حدث في مجال الكهرباء والطاقة خيال.

اصبروا وستروا العجب

وتابع السيسي، إن مصر تعمل بخطة غير مسبوقة، مضيفًا: "محدش هيقدر يحبطنا، ويرجعنا للوراء.. اصبروا وستروا العجب العجاب في مصر"، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تقديم الحل الكامل لأي مشكلة، ولا ترضى بتقديم أنصاف الحلول.

لن نكتفي بالمسكنات

وأضاف السيسى خلال كلمته:"بأنتهز الفرصة وبقول للمصريين، عايز نفتكر سنة 2014، ورد فعلنا إزاى على موقف الكهرباء.. كان قدامنا خيارين إننا نعمل إجراء، نرمم الحالة بتاعتنا وإننا ندخل الخطة العاجلة، وتبقى الشبكة بتاعتنا بنفس مستوى الشبكة اللى كان ممكن كانت جيدة من 40 خمسين سنة، لكن حصل تطور كبير، وقت الشبكة كنا 20 مليون إحنا بقينا 100 مليون ".

هعمل إصلاح اقتصادى 100%

وأوضح الرئيس:" كان ممكن نكتفى بحل، والمسكنات، ودا مهم أؤكده نحن لا نعمل أمور نص ونص, نص ونص مافيش.. هعمل إصلاح اقتصادى 100%، عشان البلد دى تقوم مرة تانى ومحدش يقدر يوقعها.. إحنا بنعمل حاجتنا 100% وعلى أعلى مستوى".

وتابع:" محطة الضبعة تتكلف تريليون جنيه، قطاع واحد بيعاد صياغته وتجهيزه، لتساوى الدول المتقدمة عايز 100 مليار دولار".