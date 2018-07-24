ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طليق نيللي كريم يهاجم منتقدي زواج دينا الشربيني وعمرو دياب

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 12:15 م
طليق نيللي كريم يهاجم منتقدي زواج دينا الشربيني وعمرو دياب
دينا الشربيني وعمرو دياب
طباعة
الفجر الفني
 
انتقد خبير التغذية هاني أبو النجا، طليق الفنانة نيللي كريم، الساخرين من علاقة الفنان عمرو دياب، ودينا الشربيني.

هاني أبو النجا، قال عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "والله يا جماعة أنا معرفش دينا الشربيني بس أنا مش فاهم الناس اللي عماله تشتم و تعيب، يا أخي هو عمرو دياب كان هيتجوزك أنت و لا كان خاطبك انتي ... معلش بعد كدة الجمال دة نسبي اللي أنت تشوفها حلوة غيرك يشوفها قرد... يا شعب الجامع و الكنيسة يا شعب الإيمان ارحموا أنفسكم من النميمة".

وأضاف: "و بجد و من قلبي ربنا يسعدهم و يسعد الناس كلها حتي لو كلنا قرود في نظر سيادتك أو حضرتك يا سيدي سبنالكم الحلاوة بس سيبوا الناس قي حالها".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 12:10:00 PM