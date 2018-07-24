طليق نيللي كريم يهاجم منتقدي زواج دينا الشربيني وعمرو دياب

انتقد خبير التغذية هاني أبو النجا، طليق الفنانة نيللي كريم، الساخرين من علاقة الفنان عمرو دياب، ودينا الشربيني.





هاني أبو النجا، قال عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "والله يا جماعة أنا معرفش دينا الشربيني بس أنا مش فاهم الناس اللي عماله تشتم و تعيب، يا أخي هو عمرو دياب كان هيتجوزك أنت و لا كان خاطبك انتي ... معلش بعد كدة الجمال دة نسبي اللي أنت تشوفها حلوة غيرك يشوفها قرد... يا شعب الجامع و الكنيسة يا شعب الإيمان ارحموا أنفسكم من النميمة".





وأضاف: "و بجد و من قلبي ربنا يسعدهم و يسعد الناس كلها حتي لو كلنا قرود في نظر سيادتك أو حضرتك يا سيدي سبنالكم الحلاوة بس سيبوا الناس قي حالها".