60 قتيلا ضحايا حرائق اليونان.. وأحد الناجين: لم يعد للقرية وجود

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات فى منتجع ساحلى قرب العاصمة اليونانية أثينا إلى أكثر من 60 قتيلاً، و170 مصاباً وسط موجة حر شديدة بالبلاد.





ووصف رجال الإنقاذ المشهد بالمأساوى فى "ماتى"، بعد العثور على جثث متفحمّة لـ23 شخصاً فى حقل واحد يبعد 30 متراً عن الشاطيء.





وقال أحد الناجين، إنّ القرية لم تعد موجودة بعد، وذلك بعد أن تمكن من الفرار والجرى فوق جثث الضحايا على الأرض، وحرق المبانى والسيارات.