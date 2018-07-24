الطالع الفلكى الثّلاثَاء 24/7/2018..سُخُونَة مُنْعِشَة!





**القمر فى الرّبع الثانى، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الحادية عشرة و24 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس قى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 23 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





*اليوم 17 أبيب قبطى، 24 تَمّوز رُومى، 11 ذو القعدة ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (كل مَبَشُوفِكْ بَبْآ عاوز)-عاوز إيه ؟ عاوز فلوس سَلَفْ؟ (نادية أرسلان من فيلم حتى لايطير الدّخان-1984)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









(الزّهرة فى العذراء مُقابلة نبتون فى الحُوت - غربيّاً - تُروبيكَال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى العذراء فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع نبتون فى الحُوت ،تكون هذه المُقابلة فى أدق درجاتها بمشيئة الله تَعَالى فى التّاسعة و 22 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الزّهرة ترمز لعواطفنا تجاه الجنس الآخر ، هذا الإتصال يحمل كثافة مُرتفعة من مشاعر الحب والكراهية معاً لذا من الأفضل تفريغ بخار الماء المغلى عبر كلمات خشنة قد تسمعها من الحبيب ثم تركه ليهدأ ليعود لحالته الطبيعيّة من جديد بمشيئة الله تَعَالى ، العزّاب قد يشعرون بالإنجذاب لنوعيّة ليست مُناسبة فيتولّد تلقائيّاً شعور بالإحباط والدّونيّة والعدائيّة تجاه الشخص الذى تمّ إختياره رغم أن الإختيار ليس بناءً على عاطفة حقيقيّة لكنّه نوع من الرّغبة فى إثبات الذّات والإهميّة والأهليّة للفوز بهذه النوعيّة ،مَا قد يُولّد شعوراً بالنقص وبالتبعيّة حقد دفين على هذا الحبيب الإفتراضى بما يُمثّله من ثروة أومكانة إجتماعيّة يفتقر لها الشخص،ينصح الإتصال كلا الطرفين بالإبتعاد عن كل ما قد يولّد لديك شعوراً بالنقص أو أن تكون كبش فداء/فريسة لوضعك الإجتماعى الذى لايد لك فيه ، أو لشخص يُعانى مركّب نقص أو عقد دفينة يجدك النموذج لصورة فى ذهنه يطمح للإنتقام منها فى شخصك ، ميزة هذا الإتصال أنه لايستمر طويلاً لكن زَخَم وكثافة المشاعر المُرتبطة بهذا الإتصال عليك تفريغها إما فى صورة أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً، أوتمارين بدنيّة إن كنت عازباً للرجال ، الرقص داخل المنزل أو أعمال منزلية شاقة للفتيات لتفريغ طاقة الإتصال المُحتقنة بداخل الصدور بطريقة سليمة.









*اليوم يصادف

ذكرى ميلاد نجمة البوب جينيفر لوبيز لتَتِمّ اليوم بمشيئة الله تَعَالى 49 سنة ، وُلدت بنيويورك لأبوين من بورتوريكو لأب يعمل حارس أمن وهى الوسطى لشقيقتيْن ، لوبيز مُمثلة ومطربة وراقصة ومُصمّمة أزياء ومُنتجة وكاتبة أغانى ، لها إبن وإبنة وكانت زوجة للمُطرب مارك أنطونى حتى 2014 وثروتها 380 مليون دولار للعام 2018، هذه هى الأسماء المُساوية للقيم الحسابيّة لإسم جينيفر لين دايفيد لوبيز مع التنبيه أنها لا تُعبرعن صفات تتواجد بها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(سخونة مُنعشة)،(المرأة العنكبوت)،(لكل طريق مطبّاته)،(سحر الجنس)،(قطة رماديّة تعوى)،(شخصيّة عنيفة)،(راكبة العواصف)،(عندما تُغنّى البدينة).









*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: ليس كل مايلمع ذهباً،لاتنخدع بالمظاهر أو تتغافل عن الفحص والتدقيق وأنت تشعرفى قرارة نفسك بالشك،إحذر عدوّك مرّة واحذر صديقك ألف مرّة.

برج الثور: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها ولاتجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ أمام أفراد أسرتك، أو والديْك





برج الجوزاء: لاتقبل مهام عمل جديدة بينما أنت لم تنجز بعد تلك التى بين يديك، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج السّرطان: تصرّف متهوّر قد يجعلك تبدو وكأنك تستدعى المرض لنفسك، إبتعد عن الأطعمة المكشوفة ولاتُعرّض نفسك لبرد شديد ثمّ حرارة شديدة أوالعكس.

برج الأسد: وقت أكثر من مناسب لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترضاء خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.

برج العذراء: لا تنزعج إن عاملك أحد أفراد أسرتك بخشونة وتقبّله بهدوء ، هى وتيرة الحياة التى تحدث فى كل أسرة فى كل بقاع العالم.





برج الميزان: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لا يحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن البضاعة/العلاقة/المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.

برج العقرب: عليك اليوم أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.





برج القوس: حافظ على مصالحك وأموالك بيعداً عن المُغامرات غير المحسوبة مهما كانت الإغراءات معسولة فى أذنيْك، إبتعد عن أحلام الإثراء السريع المشبوهة.





برج الجدى: الفحم بعد الضغط والحرارة الشديدة يتحول إلى ماس ثمين،مواجهة المشاكل حظ سيئ للآخرين لكنه تراكم للخبرات من وجهة نظر مولود الجدى.





برج الدّلو: حساسيّة مُفرطة وتبدو وكأنّك تُعانى من الإلتهاب الجلدى الحادّ ، أى كلمة تسمعها تقوم بترجمتها فوراً للمعنى السّيئ، كن مرناً ولاتعقد نفسك بنفسك.





برج الحُوت: مُعظم النار من مُستصغر الشّرر،كلمة تافهة ليس لها أى لزوم قد تكفى لإشعال المنزل أو تمزيق علاقتك بأحد أصدقاءك، لتقل خيراً أو لتسكت.



